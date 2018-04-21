КТО в Дербенте: трое боевиков убиты, один ранен и схвачен

Трех ликвидированных в Дербенте (Дагестан) боевиков опознали. Членов бандподполья удалось нейтрализовать, когда они перемещались по городу в автомобиле ВАЗ-2109. Один из них 1992 года рождения, второй — 1994 года рождения, третий — 1965 года рождения. Четвертый жив, он задержан.

У старшего нашли авиабилет, предположительно он прибыл в Махачкалу из Санкт-Петербурга 13 марта.

Ранее сообщалось, что в 13:30 (Москва) в городе Дербенте и Дербентском районе был введен режим КТО. Первая группа боевик из 4 человек была нейтрализована, вторая — заблокировалась в доме в микрорайоне "Аэропорт". Дом горит, спецоперация продолжается, сколько внутри боевиков – неизвестно, передает "Интерфакс".