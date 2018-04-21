Чехия победила Швецию в хоккейном Евротуре

В чешской Пардубице на местном стадионе "Типспорт-Арена" продолжаются матчи хоккейного Евротура. В поединке второго раунда хозяева турнира встречались со сборной Швеции и переиграли скандинавов со счетом 3:1.

Чехи первыми поразили ворота шведов: уже на четвертой минуте Робин Ганзл вывел свою команду вперед. Однако еще в течение первого периода Карлу Клингбергу удалось восстановить статус-кво. После этого отличались только хоккеисты хозяев: сначала Андрей Нестрашил, а затем и Роман Горак забили по голу и оформили победу сборной Чехии.

После семи игр чешская команда набрал 14 очков и приблизилась к лидирующей России на расстояние одного очка: в их активе 14 очков, в то время как у "красной машины" 15. Замыкает тройку лидеров Финляндия (13).