Пять килограммов тротила: убитые боевики готовили теракт на майские праздники

Силовики ликвидировали еще четырех членов бандподполья в ходе спецоперации в Дербенте. Об этом сообщил информированный источник. По его словам, они оказали вооруженное сопротивление правоохранительным органам. В доме, где укрывались боевики, найдено самодельное взрывное устройство.

"СВУ — бомба 5 килограмм в тротиловом эквиваленте обезврежена", — добавил источник.

Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, всего в ходе КТО в Дербенте ликвидированы девять боевиков, готовивших теракт на майские праздники, передает "Интерфакс".

"Была получена информация о том, что на территории города Дербента скрываются бандиты, намеревающиеся совершить диверсионно-террористический акт на Первомайские праздники. В результате целенаправленного поиска были обнаружены две группы бандитов в разных частях города", — говорится в сообщении.

Боевики отказались сдаться и открыли огонь по правоохранителям. В результате перестрелок девять бандитов были нейтрализованы.

Один сотрудник спецназа получил легкое ранение. На месте инцидента работают следователи, сообщает ТАСС.

Ранее, 21 апреля, ФСБ пресекла теракты в Ставрополе, которые готовил сторонник террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Подозреваемый планировал теракты с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. При задержании он оказал вооруженное сопротивление, получил смертельные ранения и скончался. Видео с ним было опубликовано ФСБ.

Тем временем, в Санкт-Петербурге были арестованы двое сторонников "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ), собиравшиеся уехать воевать в Сирию.