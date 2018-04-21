Ураган в Москве повалил сотни деревьев: пострадали дети

Семь человек попали в больницу из-за урагана, из них трое – дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Об этом печальном факте рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

По предварительным данным, ураган не обошелся без пострадавших. В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии. Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.

Кроме того, мэр сообщил, что в столице повалены сотни деревьев.

В Москве и Подмосковье действует "оранжевый" (предпоследний) уровень погодной опасности из-за усиления ветра, скорость которого достигала 30 метров в секунду.