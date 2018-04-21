Столичные вокзалы эвакуировали из-за угрозы взрыва

С железнодорожных вокзалов Москвы в субботу вечером эвакуированы более 800 человек – в полицию поступил анонимный звонок с сообщением о том, что все столичные вокзалы заминированы.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, в настоящее время кинологи ищут заложенные взрывные устройства на Казанском, Ярославском, Белорусском, Павелецком, Ленинградском и Курском вокзалах.