Антон Шипулин: я потерял мечту об индивидуальном золоте Олимпиады

Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что после недопуска до Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане он потерял мечту о том, чтобы завоевать олимпийское золото в индивидуальных соревнованиях.

"Мне до сих пор никто не ответил, почему меня лишили возможности поехать на Олимпиаду-2018, — приводит слова биатлониста Russia Today. – Поэтому я решил, что мое олимпийское движение завершено. У меня пропала мечта о личном олимпийском золоте и не думаю, что у меня будет желание продолжать до следующих Олимпийских игр".

Напомним, что Шипулин решением Международного олимпийского комитета (МОК) не был допущен до участия в Олимпийских играх без объяснения причин.