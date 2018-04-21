Киев ждет от МВФ еще 1,9 миллиарда долларов

Министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил о планируемом транше от МВФ в сумме 1,9 миллиарда долларов. По словам Данилюка, деньги поступят в резерв Национального банка. Это означает, что на цели бюджета их расходовать не будут, пишет РИА Новости. Данилюк рассказал в телеэфире, что поступление денег ожидается в мае-июне.

"Нам нужен не только новый транш, а сотрудничество с МВФ и Всемирным банком. Это ключевое", — рассказал Данилюк.

МВФ по-прежнему ожидает от Украины борьбы с коррупцией и повышения цен на газ. Всего за четыре года банк намерен выделить Украине 17,5 миллиарда долларов.