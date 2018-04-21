"Волгоград Арена" приняла первый тестовый матч

Стадион чемпионата мира по футболу "Волгоград Арена" официально открылся после того, как в субботу, 21 апреля принял первый тестовый матч. В стартовой игре местная команда "Ротор-Волгоград" в рамках Футбольной национальной лиги принимала "Луч-Энергию" из Владивостока.

На поединке собралось 17 тысяч болельщиков, что на данный момент является максимумом, поскольку на время тестовых матчей выделенная квота для арены целенаправленно сокращена. При этом отмечается, что при входе на стадион болельщики не стояли в очередях.

Сам матч завершился победой волгоградской команды со счетом 4:2.

Напомним, что вместительность "Волгоград Арены" составляет 45 тысяч зрителей. На ней пройдут четыре игры группового этапа чемпионата мира: Тунис – Англия (18 июня), Нигерия – Исландия (22 июня), Саудовская Аравия – Египет (25 июня) и Япония – Польша (28 июня).