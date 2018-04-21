У ликвидированного на Ставрополье игиловца нашли обрез и кукри

У уничтоженного на Ставрополье сторонника террористической организации ИГИЛ (запрещена в России) обнаружены оружие и боеприпасы, в том числе обрез ружья и кукри — непальский нож особой формы. Сообщается, что преступник планировал резонансные теракты с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.

Мишенью террориста должны были стать здания правительства Ставропольского края и управления ФСБ по региону, передает РИА Новости. При попытке задержать его террорист оказал вооруженное сопротивление и был убит. У него также были найдены пакет с поражающими элементами, флаг ИГИЛ, рукописный текст с присягой ее главарю, схемы расположения и подходов к зданиям, атаки на которые он планировал.