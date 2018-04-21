"Охотный ряд" снова пригрозили взорвать

В Москве на станции метро "Охотный ряд" (Сокольническая линия) работают экстренные службы: поступил звонок с очередной угрозой взрыва.

На месте ждут кинологов.

Ранее поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва на 9 вокзалах. Проверка продолжается, передает ТАСС.