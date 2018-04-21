Поклонники почтили память диджея Avicii

На центральной площади Стокгольма Сергельсторг в субботу прошла акция памяти популярного шведского диджея Avicii (настоящее имя – Тим Берглинг), который скончался накануне, 20 апреля. Ее организаторами стали Арман Синкитас и Жан Морено. В акции приняли участие несколько сотен человек.

Как сообщает ТАСС, память любимого музыканта сначала почтили минутой молчания, потом собравшиеся исполняли его песни и танцевали под них.

"Никто из нас не знал его лично, но мы выросли с его музыкой, и это в некотором роде сформировало нашу юность. Для нас это очень важно, — рассказал один из почитателей таланта Avicii 20-летний Синкитас.

Тим Берглинг скончался на 29-м году жизни. Он был найден мертвым в Маскате, в Омане, днем 20 апреля. О причинах смерти музыканта не сообщается, но известно, что Avicii в течение последних лет жизни страдал от острого панкреатита, отчасти вызванного чрезмерным употреблением алкоголя. В 2014 году артисту удалили желчный пузырь.