В Осло арестовали россиянина с "бомбой"

Окружной суд Осло в субботу принял решение поместить под стражу россиянина, которого обвиняют в незаконном обращении со взрывчаткой, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 34-летний выходец из Чечни Ислам Мусханов проживает в Норвегии с 2007 года.

В российском посольстве в Осло подтвердили, что подозреваемый является гражданином РФ, постоянно проживающим на территории скандинавского королевства.

Мусханов был задержан в Осло в минувший четверг, 19 апреля. По имеющимся данным, в этот день в полицию поступило сообщение, что в многоквартирном жилом доме на востоке норвежской столицы пострадал человек, а не месте происшествия могут находиться оружие и взрывчатка. Полицейский, прибывшие по вызову, оружия в квартире не нашли, но обнаружили предмет, напоминающий бомбу. Правоохранители вызвали взрывотехников, а жильцов нескольких соседних квартир эвакуировали. Только к утру пятницы саперы вывезли предмет из здания, при этом до сих пор не ясно, что он собой представлял. Пострадавшим оказался Мусханов, который позже и был задержан. Сообщается, что он получил легкие ранения.

В полиции отметили, что задержанный был на контроле у правоохранительных органов, он постоянно проживает в другой части страны, а в Осло приехал с визитом.

В пятницу, 20 апреля, его допросили. Согласно тексту решения суда, показания задержанного дают основания подозревать, что он намеревался совершить преступление. Пока Мусханова задержали на две недели – на время проведения следственных мероприятий. Однако впоследствии этот срок может быть продлен.