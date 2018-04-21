Обстрел Дамаска: двое погибли, девять ранены

Боевики в пятницу обстреляли жилые кварталы Дамаска (кварталы Ат-Тадамон, Аль-Мидан и Аль-Кадам), погибли двое и ранены девять мирных жителей, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

Действующий в Сирии режим прекращения боевых действий нарушался в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск и Деръа, передает "Интерфакс".

Одновременно с этим начался вывод боевиков и членов их семей из района примирения Восточный Каламун. Для этого открыт временный гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Рухейба.

Под контролем представителей Центра по примирению экстремисты передали сирийским силовикам 30 единиц бронетехники, 3 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, 36 противотанковых гранатометов, 20 крупнокалиберных пулеметов, 6 минометов, 3 противотанковых управляемых ракеты.

Кроме того, в Восточной Гуте идет процесс восстановления мирной жизни. Более 61 тысячи мирных жителей вернулись домой из лагеря для беженцев.