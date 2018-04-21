Ураган нарушил движение на МЦК

Из-за урагана на станции "Локомотив" МЦК (Москва) был частично поврежден навес платформы, части ее попали на пути. Против часовой стрелки "Ласточки" от Шоссе Энтузиастов до Белокаменной следуют без остановки, по часовой стрелке движение поездов приостановлено.

Никто не пострадал, идут восстановительные работы.

Об этом пресс-служба столичной подземки отписалась в Twitter.