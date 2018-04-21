Тема:
Ураганы в Москве 27 минут назад
21 апреля 201822:30
Ураган нарушил движение на МЦК
Из-за урагана на станции "Локомотив" МЦК (Москва) был частично поврежден навес платформы, части ее попали на пути. Против часовой стрелки "Ласточки" от Шоссе Энтузиастов до Белокаменной следуют без остановки, по часовой стрелке движение поездов приостановлено.
Никто не пострадал, идут восстановительные работы.
Об этом пресс-служба столичной подземки отписалась в Twitter.
На #МЦК по техническим причинам нет движения поездов по часовой стрелке (1 путь). Против часовой (2 путь) движение есть, но поезда не останавливаются на станциях Ш. Энтузиастов, Соколиная гора, Измайлово, Локомотив и Белокаменная.— Московское метро (@MetroOperativno) 21 апреля 2018 г.
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