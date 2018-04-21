Взрыв в чилийской больнице: трое погибли

В чилийском Консепсьоне при взрыве в госпитале погибли три человека.

Взрыв в Sanatorio Aleman произошел из-за утечки газа и полностью разрушил кафе "Старбакс", находящееся на территории больницы.

Погибла сотрудница кафе, личности еще двух человек устанавливаются.

Продолжается поиск пострадавших, сообщает РИА Новости.