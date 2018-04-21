Движение поездов на МЦК вернулось в обычный график

Движение поездов на МЦК восстановлено после приостановки из-за повреждения навеса на станции "Локомотив".

Ранее в пресс-службе Московской железной дороги сообщали, что из-за штормового ветра на остановочном пункте "Локомотив" был поврежден навес платформы, элементы которого попали на пути. В связи с этим против часовой стрелки "Ласточки" на участке от Шоссе Энтузиастов до Белокаменной следовали по временной схеме без остановки для посадки и высадки пассажиров. По часовой стрелке движение поездов было приостановлено.

В Московском регионе на 21 и 22 апреля объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду, в регионе идет сильный дождь. В ночь на воскресенье ожидается до минус 2... минус 5 градусов, сообщает РИА Новости.

По последним данным, из-за урагана в столице пострадали 17 человек, 14 из них, в том числе трое детей, были госпитализированы. Повалены сотни деревьев, повреждены металлические конструкции. В Подмосковье один человек погиб и трое пострадали.