Эрдоган: США и коалиция бесплатно вооружают террористов

Тайип Эрдоган считает, что США представляют угрозу для Турции, так как вооружают террористов. Отношения со Штатами находятся в кризисе, отметил Эрдоган, так как Вашингтон поддерживает силы самообороны сирийский курдов – YPG, которые связаны с Рабочей партией Курдистана – террористической группировкой, запрещенной в Турции.

При этом США объясняют, что действуют ради борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), передает РИА Новости.

"Угроза исходит в первую очередь от наших стратегических партнеров", — отмечает Эрдоган, имея в виду США. По его словам, Штаты во главе коалиции "бесплатно передают оружие и боеприпасы террористическим организациям". Так, по данным президента, Вашингтон отправил на север Сирии 5 тысяч грузовиков с оружием. Это угрожает непосредственно Турции, считает Эрдоган.

Отношения Анкары и Вашингтона остаются напряженными и из-за отказа США экстрадировать Фетхуллаха Гюлена – оппозиционного исламского проповедника, которого обвиняют в причастности к попытке государственного переворота в ночь на 16 июля 2016 года. Гюлен свою вину отрицает. Говоря о просьбе США освободить американского пастора Эндрю Брансона, арестованного в Турции по подозрению в причастности к движению Гюлена FETO, Эрдоган заявил: если США хотят, чтобы Брансон был на свободе, они должны соблюсти договор об экстрадиции и выдать Анкаре Гюлена. Он также назвал просьбу об освобождении американского пастора незаконной.