Ураган в Москве. Фотолента

21 апреля на Москву и область обрушился мощный ураган, сопровождаемый грозой, ливнями и градом. Жертвами стихии стали два человека – ребенок и мужчина. Десятки людей пострадали. Повалены сотни деревьев, повреждены металлические конструкции, тысячи жителей Подмосковья остались без электричества.