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21 апреля 201823:50

Трамп обещал помиловать темнокожего боксера, которого не помиловал Обама

Президент США Дональд Трамп пообещал помиловать боксера Джека Джонсона, который в начале XX века стал первым темнокожим чемпионом мира в тяжелом весе.

О своем решении помиловать боксера Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter, подчеркнув, что историю о Джеке Джонсоне рассказал ему Сильвестр Сталлоне.

"Испытания и превратности судьбы, с которыми он столкнулся, удивительны, его жизнь сложна и противоречива. Другие смотрели на это годами, большинство думали, что это произойдет, и да, я думаю полностью помиловать его!" — написал Дональд Трамп.

Джонсона осудили в 1913 году за перевоз между штатами женщин в "аморальных целях". Несмотря на то что события, ставшие поводом для обвинения, произошли до принятия закона, боксера приговорили к одному году и одному дню тюрьмы. Освобожденный после суда под залог, Джонсон бежал из страны. В течение нескольких лет он скитался по Европе и странам Латинской Америки. Лишь в 1920 году боксер вернулся в США, чтобы, отбыв положенный ему тюремный срок, провести остаток жизни на родине.

Умер Джонсон в 1946 году. Вопрос о его помиловании не раз поднимался в политических кругах США. Джордж Буш выступил с такой инициативой в 2008 году. Предложение было отклонено сенатом. В 2009 году о помиловании боксера просили Барака Обаму: конгресс поддержал инициативу, но президент не пошел на это. Последнюю попытку предприняли в 2016 году, но Обама не изменил решения, сообщает РИА Новости.

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