Трамп обещал помиловать темнокожего боксера, которого не помиловал Обама
Президент США Дональд Трамп пообещал помиловать боксера Джека Джонсона, который в начале XX века стал первым темнокожим чемпионом мира в тяжелом весе.
О своем решении помиловать боксера Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter, подчеркнув, что историю о Джеке Джонсоне рассказал ему Сильвестр Сталлоне.
"Испытания и превратности судьбы, с которыми он столкнулся, удивительны, его жизнь сложна и противоречива. Другие смотрели на это годами, большинство думали, что это произойдет, и да, я думаю полностью помиловать его!" — написал Дональд Трамп.
Sylvester Stallone called me with the story of heavyweight boxing champion Jack Johnson. His trials and tribulations were great, his life complex and controversial. Others have looked at this over the years, most thought it would be done, but yes, I am considering a Full Pardon!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 апреля 2018 г.
Джонсона осудили в 1913 году за перевоз между штатами женщин в "аморальных целях". Несмотря на то что события, ставшие поводом для обвинения, произошли до принятия закона, боксера приговорили к одному году и одному дню тюрьмы. Освобожденный после суда под залог, Джонсон бежал из страны. В течение нескольких лет он скитался по Европе и странам Латинской Америки. Лишь в 1920 году боксер вернулся в США, чтобы, отбыв положенный ему тюремный срок, провести остаток жизни на родине.
Умер Джонсон в 1946 году. Вопрос о его помиловании не раз поднимался в политических кругах США. Джордж Буш выступил с такой инициативой в 2008 году. Предложение было отклонено сенатом. В 2009 году о помиловании боксера просили Барака Обаму: конгресс поддержал инициативу, но президент не пошел на это. Последнюю попытку предприняли в 2016 году, но Обама не изменил решения, сообщает РИА Новости.
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