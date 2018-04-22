Гибель школьницы от урагана в Москве. Свидетельства очевидцев

Следствие начало проверку по факту гибели девочки во время урагана в Москве. На школьницу, которая шла с подругой по улице, рухнула сорванная ветром крыша мусорного контейнера.

Ветер был такой силы, что за считаные секунды сорвал металлические ограждения и перенес мусорные баки на несколько метров, придавив ими проходящих мимо школьниц. По словам очевидцев, подростки стали звать на помощь. Крики услышали жители окрестных домов. Они сразу вызвали врачей. Но у одной из девочек оказались травмы, несовместимые с жизнью.

Еще до приезда следственной группы рабочие, отвечающие за размещение подобных объектов управляющей компании, начали закреплять конструкцию. Но у следователей появились вопросы не только к присутствующим, но и тем, кто занимался техническим обслуживанием конструкции прежде.

Скорее всего, подругам погибшей девочки, которые находились в момент трагедии рядом с ней, предстоит пройти курс не только медицинской, но и психологической реабилитации. Их показания сейчас крайне важны для следствия. Но, по всей вероятности, врачи пока не разрешат опрашивать главных свидетелей этого происшествия.