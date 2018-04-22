Тестовый матч на "Мордовия-Арена" посетили 13 тысяч зрителей

В Саранске прошел первый футбольный матч на стадионе "Мордовия-Арена", который летом станет местом проведения чемпионата мира. Новое сооружение протестировали клубы второго дивизиона "Мордовия" (Саранск) – "Зенит" (Ижевск).

Ожидалось, что на трибунах соберется 10 тысяч зрителей. Однако тестовый мат вызвал больший интерес. Встречу посетили 13 тысяч человек. Были открыты все четыре входа на стадион. Были организованы досмотр зрителей и работа волонтеров. До чемпионата мира на "Мордовия-Арена" пройдут второй и третий тестовые матчи, в ходе которых будут выявлены имеющиеся недостатки.

Во время чемпионата мира Саранск примет четыре матча группового этапа. 16 июня в столице Республике Мордовия встретятся сборные Перу и Дании,.На 19 июня назначен матч Колумбия – Япония. Сборные Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а команды Панамы и Туниса — 28 июня.