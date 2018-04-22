Саудовская полиция сбила беспилотник над королевским дворцом

Силы безопасности Саудовской Аравии сбили небольшой беспилотный летательный аппарат в столичном районе Эль-Хазама, где расположен один из королевских дворцов.

Дрон был небольшой, и каким образом его сбили, не сообщается. По некоторым данным, по нему открыли огонь. В настоящий момент идет расследование.

Вечером в субботу телеканал "Аль-Джазира" в "Твиттере" привел видеозапись из социальных сетей со стрельбой вблизи одного из дворцов короля Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Как утверждали его авторы, видео, на котором слышны звуки перестрелки, снято в Эль-Хазаме близ резиденции монарха, передает ТАСС.

Есть множество вариантов борьбы с летающими видеокамерами. Спектр решений широк — от военных радаров до ручных орлов.

На днях российский концерн "Автоматика" объявил о создании трех систем для перехвата беспилотников. Первая – "Сапсан". Этот комплекс в любое время суток способен заметить дрона на расстоянии свыше 100 километров. После чего или самостоятельно нарушает работу БЛА, или передает его координаты войскам противовоздушной обороны.

Второй – "Таран", он может создать бесполетную зону с радиусом до километра. Если беспилотник в нее попадет, то теряет связь с оператором и падает. Третья система – "Пищаль", ручное оружие. Весит три килограмма и может непрерывно работать до одного часа.

Ранее концерн "Калашников" презентовал собственный вариант противодронного ружья – REX-1. На него установили лазер и стробоскоп. Ими можно ослепить камеры дрона и заставить уйти из запретной зоны. Кроме того, REX 1 способен глушить сигналы Wi-Fi, GSM и радио.