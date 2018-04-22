Сносит крыши и разбивает кирпичи: стихия потрепала центр России

Шквалистый ветер с дождем и сильнейшими порывами обрушился на Московский регион и ряд областей Центрального федерального округа.

В Ярославской области в городе Рыбинск ветром унесло крышу супермаркета. В это время в магазине были десятки покупателей. Люди выбегали из зала через разбитые витрины. Чудом никто не пострадал.

В Обнинске ветер был такой силы, что выбил кирпичную кладку в новом жилом доме. Рамы от остекления разлетались в разные стороны на десятки метров вокруг, сообщает телеканал "Россия 24".

Сотни упавших деревьев и покореженных машин; более 45 тысяч жителей Центрального федерального округа остались без электричества (ФОТО), а это 550 населенных пунктов в семи областях. Провода и опоры ЛЭП не выдержали испытания сильным ветром. Как сообщили в МЧС, ремонтные бригады приступили к аварийно-восстановительным работам.