Умер актер Верн Тройер - звезда фильмов об Остине Пауэрсе и Гарри Поттере

Верн Тройер, актер, звезда фильмов об Остине Пауэрсе и киноэпопеи о Гарри Поттере, скончался в возрасте 50 лет.

Наибольшую известность ему принесла роль Мини-Мы (Mini-Me, клон Доктора Зло) в фильмах "Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил" и "Остин Пауэрс: Голдмембер". Также актер известен ролью гоблина в фильме "Гарри Поттер и философский камень", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Тройер попал в больницу, где его подключили к аппарату жизнеобеспечения. О кончине актера сообщили его близкие.

Рост Верна Тройера, бывшего карликом, составлял 80 сантиметров. Тройер сделал успешную карьеру в качестве актера, каскадера и стендап-комика.