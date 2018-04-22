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22 апреля 201800:53

"Барселона" разгромила "Севилью" и завоевала Кубок Испании

EPA

В Мадриде прошел финал Кубка Испании по футболу. Трофей в четвертый раз подряд  достался "Барселоне", разгромившей "Севилью" с результатом 5:0.

Судьба Кубка была решена еще в первом тайме, который "Барселона" выиграла 3:0. НА 14 минуте ворота "Севильи" распечатал Луис Суарес, на 31 минуте Лионель Месси удвоил преимущество сине-гранатовых, а за пять минут до перерыва Суарес оформил дубль.

После перерыва "Барселона" продолжала доминировать на поле. Андрес Иньеста после передачи Луиса Суареса забил четвертый мяч. Подвел итог Фелипе Коутиньо, реализовавший пенальти. "Барселона" победила 5:0 и выиграла Кубок Испании в 30-й раз в истории и в четвертый раз подряд.

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