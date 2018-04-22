Сергачев и Кучеров вывели "Тампу-Бэй" в 1/4 финала Кубка Стэнли

В Кубке Стэнли стал известен еще один участник четвертьфинала. Им стала "Тампа-Бэй Лайтнинг", выигравшая серию у "Нью-Джерси Дэвилз" 4:1.

В пятом матче, проходившем на площадке "Тампы" ведущие роли сыграли российские легионеры "молний". На девятой минуте Михаил Сергачев отправил первую шайбу в ворота "дьяволов". Этот гол оставался единственным до 53 минуты, пока Никита Кучеров не закрепил успех "Лайтнинг" – 2:0. Но Кайл Палмиери поставил победу хозяев под сомнение, забросив шайбу на 57 минуте. Все вопросы снял Райана Каллахан, поразивший пустые ворота "Нью-Джерси" – 3:1.Отлично провел матч вратарь "молний" Андрей Василевский, отбивши 26 бросков из 27.

"Тампа-Бэй" одержала четвертую победу в пяти встречах и выиграла серию 4:1. "Молнии" пробились в четвертьфинал, где сыграют с победителями пары "Бостон Брюинз" – "Торонто Мэйпл Ливз". После четырех встреч впереди "Бостон" 3:1.