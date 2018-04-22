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Конфликт в Сирии 20 минут назад
Смерть за два дубля: как готовились провокационные видео про Сирию
Постановочные провокации в Сирии по заказу Запада стали прибыльной индустрией. О том, как рождались многочисленные дезинформационные видео в Сирии, рассказали сами участники кинопостановок.
Фарес Сухаммад Маясса, потерявший свой бизнес после начала сирийского кризиса, начал сдавать квартиру некому сирийцу британского происхождения Хумаму Хусари, нелегально приехавшему в Думу еще в 2013 году.
"Я спросил его, чем он будет здесь заниматься. Он ответил, что он закончил кинорежиссуру в Великобритании. Он приехал сюда, чтобы снимать документальные фильмы о сирийской революции. Я говорил ему, что ни разу не видел ни один из его фильмов ни на канале "Аль-Арабийя", ни на каком другом. Он отвечал, что продает их в Великобритании", — рассказывает Фарес Маясса.
По-настоящему большой заказ, по словам Маяссы, пришел в 2016 году. Подготовка к работе началась незамедлительно.
"В 2016-м он добавил меня в группу под названием "Химоружие" в Telegram. Я прочёл это уведомление и спросил его: "Что это за "Химоружие"? Он ответил: "Вот фильм и вот сценарий. Фильм называется "Химоружие". Мы будем снимать его, нужна твоя помощь", — продолжает Маясса.
Ему необходимо было найти 20-30 детей, несколько женщин, швейную машинку и организовать доставку актеров на съемочную площадку, в один из разрушенных кварталов Думы.
"Меня привели на место съёмок, — вспоминает Рихаб Али Мансур. — Когда я вошла в комнату, то увидела манекен, одетый в белое платье. Там также поставили швейную машинку, а по полу разбросали нитки и коробку со швейными принадлежностями".
Рихаб Али Мансур должна была изображать одну из жертв химической атаки. На лицо ей нанесли реалистичный грим и отправили на съемочную площадку. Сцену ее смерти сняли быстро, всего за два дубля.
"Меня одели в молитвенный костюм, положили в рот зубную пасту и попросили, чтобы я пополоскала рот водой, чтобы появилась белая пена. Попросили также, чтобы я легла на пол, сделав вид, что я без сознания, и чтобы вода с зубной пастой постепенно вытекала из моего рта. Я должна была стараться и не шевелиться", — рассказывает женщина.
Вместе с Рихаб в создании "киношедевра" принимал участие ее десятилетний сын. По сценарию они должны погибнуть вместе вследствие химической атаки. За свои старания на съемочной площадке женщина с сыном получили пять с половиной тысяч лир.
"Меня одели в пижаму. Я должен был проснуться и начать помогать маме, — говорит мальчик. — Когда как будто бы совершили химическую атаку, мы с мамой упали на пол, и из наших ртов пошла пена".
Фарес Маясса, выполнявший функции администратора на съёмочной площадке, рассказал и о съемках массовой сцены гибели местных жителей.
"В другом месте мы снимали людей, завернутых в саван. Мы должны были положить их в машину и отвезти на кладбище. Так мы завернули примерно 20 тел детей и положили всех их в мою машину".
Создание фейков в оккупированных боевиками районах было поставлено на поток. Это была целая киноиндустрия, в которую Запад вкладывал миллионы долларов.
"Информация о том, что на территории Сирии работает целый Голливуд, это информация не вчерашнего и не позавчерашнего дня, об этом уже говорится годами, — комментирует Аббас Джума, политический обозреватель газеты "Комсомольская правда". — Работают кинорежиссёры, работают целые ангары, где укомплектованы целые штаты актеров, режиссеров визажистов. За это за все платятся деньги, немаленькие деньги".
Накопленный годами опыт "экстремальной журналистики", уверены эксперты, помог непризнанным гениям от кинематографии неплохо заработать и реализовать накопленный творческий потенциал в очередной по счету фейковой химической атаке в Думе. Только не подумали заказчики о главном: получившие свой скудный гонорар гражданские жертвы, могут воскреснуть и начать говорить.
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