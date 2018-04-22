Произошел сбой в работе Google

В нескольких регионах России произошел сбой в работе поисковика Google. По состоянию на 00:49 по времени Москвы 69 процентов пользователей не смогли открыть главную страницу поисковой системы, еще 30 процентам не удалось войти в свои аккаунты, передает ТАСС.

13 апреля 2018 года суд удовлетворил иск Роскомнадзора к мессенджеру Telegram, руководство которого отказалось передать ключи шифрования в ФСБ. С 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку ресурса. 17 апреля были заблокированы более двух с половиной миллионов IP-адресов. В числе попавших под ограничение доступа ресурсов оказались, в частности, Google и Amazon.