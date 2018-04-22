Кубок Стэнли. "Вашингтон" вышел вперед в серии с "Коламбусом"

За океаном продолжаются матчи 1/8 финала Кубка Стэнли. "Вашингтон Кэпиталз" выиграл на своей площадке у "Коламбус Блю Джекетс" 4:3 и повел в серии 3:2.

"Вашингтон", выигравший две встречи подряд, хотел победить и в третий раз. Но на 11 минуте столичный клуб пропустил первую шайбу, играя в меньшинстве. Через три минуты равновесие было восстановлено. Никлас Бекстрем поразил ворота Сергея Бобровского. После первого периода ничья 1:1.

В начале второго периода Евгений Кузнецов после паса Дмитрия Орлова вывел "Кэпиталз" вперед. Гости ответили точным броском. Затем соперники обменялись голами. Основное время завершилось вничью 3:3.

Дополнительный период длился почти 12 минут. Но Бекстрем во второй раз огорчил Бобровского, а вместе с ним и весть "Коламбус". Сергей Боборовский парировал 25 бросков и пропустил четыре шайбы. Александр Овечкин ("Вашингтон") и Артемий Панарин ("Коламбус") результативных действий не совершили. "Вашингтон" выиграл 4:3 и теперь ведет в серии 3:2. Во вторник соперники продолжат противостояние на площадке "Коламбуса".