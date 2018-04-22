В США введен в строй новый корабль, на котором установят лазерную пушку

В США введен в эксплуатацию десантный корабль-док USS Portland (LPD-27), на котором скоро установят лазерное оружие.

Церемония в честь этого события состоялась в городе Портленд, видеозапись с церемонии опубликована в Twitter американских ВМС.

LIVE NOW: #USSPortland #LPD27 commissioning ceremony https://t.co/hQy489Ealg

Корабль относится к классу десантных транспортных доков типа "Сан-Антонио". Корабль будет исполнять роль флагмана на международных военно-морских учениях RIMPAC 2018. После этого корабль будет оснащен лазерным оружием Laser Weapon System (LaWS).

Корабль USS Portland стал одиннадцатым десантным кораблем класса "Сан-Антонио". Судно предназначено для транспортировки и поддержки сил более 800 морских пехотинцев. Кроме того, оно может быть использовано для запуска и восстановления десантных кораблей, транспортных средств-амфибий, а также может нести вертолеты и конвертопланы MV-22 Osprey, сообщает РИА Новости.

USS Portland был заложен в августе 2013 года, а в феврале прошлого года сошел со стапелей.

Лазерное оружие LaWS было испытано год назад в Персидском заливе. Лазер предназначен прежде всего для приведения в негодность и уничтожения самолетов и небольших лодок. Американцы собираются применять его против возможных атак иранских, северокорейских, китайских и российских дронов.

Стоимость системы составляет 40 миллионов долларов, при этом один выстрел обходится в один доллар. Электричество вырабатывается собственным небольшим генератором, установку обслуживает боевой расчет из трех человек.