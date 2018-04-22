Советники Трампа: Ким Чен Ын лишь притворяется благоразумным

Советники Дональда Трампа считают, что Ким Чен Ын, сообщивший об отказе Северной Кореи от ядерных и ракетных испытаний, лишь делает вид, что он благоразумен и готов к компромиссу. Его обещания – лишь ловушка, так как в будущем США будет сложнее отказаться от требований, которые выдвинет КНДР.

Также заявление северокорейского лидера может быть попыткой заставить США и их союзников смягчить санкции против КНДР, приводит мнение советников Трампа РИА Новости.

21 апреля Северная Корея провозгласила отказ от ядерных и ракетных испытаний. Новый курс страны – экономическое развитие. Он был принят в преддверии саммита с Южной Кореей, намеченного на 27 апреля и встречи Ким Чен Ына с Трампом, которая, скорее всего, состоится в мае или июне.