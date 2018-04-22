Пентагон хочет оставить авианосец "Гарри Трумэн" у берегов Сирии

Пентагон может оставить авианосец "Гарри Трумэн" у берегов Сирии в Средиземном море. Это нарушит ротацию боевых кораблей США на Ближнем Востоке, порядок которой установлен с 1991 года. Однако США готовы пойти на это ради противодействия "вызовам со стороны России и Китая".

Окончательного решения еще не принято, передает РИА Новости. Но, по мнению Пентагона, дальнейшее пребывание боевого корабля в Средиземном море соответствует новой стратегии нацбезопасности и является ответом на действия РФ в регионе. Также авианосец, по замыслу Вашингтона, должен "напомнить Асаду" о предупреждении Трампа о том, что в случае применения химоружия против мирного населения Сирию ждут новые обстрелы.

11 апреля 2018 года "Гарри Трумэн" и возглавляемая им ударная группа были направлены в Сирию для нанесения ударов.