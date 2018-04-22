В Японии скончалась самая пожилая женщина в мире

Самая пожилая женщина на Земле — японка Наби Тадзима умерла в возрасте 117 лет.

Японка, родившаяся 4 августа 1900 года, скончалась в больнице. Последние месяцы своей жизни женщина практически не вставала с постели. В Книге рекордов Гиннеса Тадзима значилась самой пожилой женщиной планеты с тех пор, как в сентябре 2016 года скончалась жительница Ямайки Вайолет Браун.

Теперь титул старейшего человека на планете перешел к японке Тиё Мияко, которая родилась 2 мая 1901 года.

Чуть моложе ее (на год) – Джузеппина Проетто-Фрау из Италии, ей 115 лет.

На третьем месте – еще одна японка Канэ Танака.