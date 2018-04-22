НХЛ. Кучеров и Сергачев обновили клубные рекорды "Тампы"

Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайнтнинг" выиграли четвертый матч 1/8 финала у "Нью-Джерсии Дэвилз" со счетом 3:1 и вышли в четвертьфинал главного турнира НХЛ. Блестяще провели встречу с "дьяволами" российские легионеры "молний".

"Тампа-Бэй" выиграла у "Нью-Джерси" со счетом 3:1. По одной шайбе забросили защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров. Вратарь Андрей Василевский отбил 26 бросков из 27 и был признан первой звездой матча.

Никита Кучеров установил новый клубный рекорд по количеству очков, набранных в плей-офф за сезон. Никита забросил пять шайб и сделал столько же передач, набрал 10 очков и обошел Тайлера Джонсона, набравшего 9 очков в серии с "Нью-Йорк Рейнджерс" в 2015 году. 19-летний Михаил Сергачев стал самым молодым хоккеистом "молний", забрасывавшим шайбы в Кубке Стэнли. Прежнее достижение принадлежало Джейсону Уимеру, отличившемуся в 1996 года в в 20-летнем возрасте.