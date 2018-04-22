Центральная Россия приходит в себя после сильнейшего урагана

Прошедшую ночь тысячи спасателей и энергетиков Ивановской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Владимирской, Московской и Тульской провели на работе. Они устраняли последствия мощного урагана.

Стихия оставила без света сотни населенных пунктов, напоминает телеканал "Россия 24". По оценкам МЧС, это порядка 70 тысяч жителей. Электроснабжение социальных объектов в столичном регионе уже восстановлено.

Порывы ветра достигали ураганных отметок — до 25 метров в секунду. Есть погибшие. Пострадавших — десятки. В Москве Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП на севере столицы. Там мусорный контейнер упал на детей. Одна из девочек от полученных травм скончалась. Еще одна трагедия случилась в подмосковных Мытищах, где мужчину придавило строительным вагончиком.

О возможных изменениях погоды жителей регионов европейской части России предупреждали заранее: при помощи мобильных операторов спасатели рассылали смс-оповещения.

В столичном регионе подобное было не раз. Шквалистый ветер в Москве — явление редкое, но разрушительное. В 1984 году, когда он обрушился на столичный регион, погибли 57 человек. Тогда впервые были зафиксированы рекордные значения порывов ветра — 28 метров в секунду. В июне 1998 года около 50 тысяч деревьев были повалены и вырваны с корнем, от 8 до 11 человек погибли, около 200 ранены, более 2 тысяч домов повреждены.

В июле 2001 стихия унесла жизни 6 человек, 50 пострадали. Ущерб составил более миллиарда рублей. Две станции метро были закрыты из-за затопления. В 2009 году обошлось без жертв, но ущерб составил 170 миллионов рублей, 40 многоквартирных домов остались без крыш и окон. Спустя два года мощная гроза обрушилась на Москву, молния ударила в электроподстанцию в Царицыно, обесточив более 50 домов.

Два года назад по вине стихии погиб один и пострадали семь человек, повалены 300 деревьев, подтоплены 27 участков дорог. И в прошлом, 2017 году 29 мая жертвами стихии стали 18 человек, 170 пострадали. Порывы ветра достигали 28 метров в секунду.