Книга секретной лжи: Трамп разрекламировал мемуары бывшего главы ФБР

Джеймс Коми – нарушитель закона. Так бывшего директора ФБР назвал Дональд Трамп. Американский президент заявил, что Коми передал общественности документы с секретной информацией.

Конкретно были переданы записи об их общении и встречах, а эти данные, по утверждению Трампа, принадлежат правительству. Кроме того, пишет глава Белого дома в Твиттере, Джеймс Коми – лжец и автор утечек. Так ли это на самом деле, сейчас выясняет минюст США.

Ранее Дональда Трампа крайне возмутили обнародованные мемуары Джеймса Коми, которые бывший глава ФБР посвятил Трампу. Книгу под названием "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство" президент США назвал третьесортной.

James Comey’s Memos are Classified, I did not Declassify them. They belong to our Government! Therefore, he broke the law! Additionally, he totally made up many of the things he said I said, and he is already a proven liar and leaker. Where are Memos on Clinton, Lynch & others?