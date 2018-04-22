Кубок Стэнли. "Кленовые листья" выиграли в Бостоне

"Бостон Брюинз" упустил шанс выйти в четвертьфинал Кубка Стэнли, проиграв дома "Торонто Мейпл Ливз" 3:4. "Кленовые листья" сократили отставание до 2:3

"Бостон" неудачно провел первый, период уступив 0:2. Во втором периоде "Брюинз" отыграли одну шайбу, но "Торонто" ответил двумя голами. При счете 1:4 сел на скамейку вратарь хозяев Туука Раск, а его место занял Антон Худобин.

Антон не пропустил ни одной шайбы, отразив все.9 бросков. А его товарищи смогли о забросить две шайбы и сократить отставание до минимума. Но спасти игру "медведи" не смогли. "Торонто" выиграл 4:3 и сократил отставание в счете до 2:3. Шестая встреча пройдет 24 апреля в Торонто.