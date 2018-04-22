Госдеп США требует, чтобы Киев поднял цены на газ для населения

Госдеп США требует, чтобы Киев создал антикоррупционный суд и поднял цены на газ для населения. Это требование было озвучено во время встречи исполняющего обязанности госсекретаря США Джона Салливана и министром иностранных дел Украины Павла Климкина, которая состоялась 21 апреля в Торонто. О подробностях встречи рассказала Хезер Науэрт, представитель внешнеполитического ведомства.

Она сообщила, что Салливан призвал Киев удвоить усилия по выполнению программ МВФ и проведению реформ в стране. Украина должна принять закон о создании независимого антикоррупционного суда, а также поднять тарифы на газ до уровня, паритетного к импорту.

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман ранее обещал, что цены на газ в текущем отопительном сезоне расти не будут, однако правительство работает над новой формулой расчета тарифов.