В американском штате Теннесси разбился самолет

В городе Чаттануга (США, штат Теннесси) разбился одномоторный двухместный самолет. Он рухнул рядом со взлетно-посадочной полосой, не успев взлететь. Погиб пилот, передает ТАСС. Назначено расследование.

С 2004 года в районе аэропорта Чаттануги произошло пять авиакатастроф, в которых погибли 11 человек.