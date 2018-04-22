Эстонец с украинцем подрались после спора о России

В литовском Каунасе эстонец и украинец подрались после спора о российско-украинских отношениях.

Конфликт произошел в одном из баров. Мужчины обсуждали действия Украины и ее отношения с Россией. Спор перерос в уличную драку, в результате которой украинец, приехавший в страну несколько дней назад на заработки, получил легкие травмы.

Эстонец признал вину и заявил, что сожалеет о произошедшем. Украинец же попросил прекратить досудебное расследование, заявив, что не имеет к нападавшему претензий, сообщает РИА Новости.