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22 апреля 201808:54 (обновлено в 08:59)

Салах повторил рекорд чемпионата Англии, забив 31 мяч в премьер-лиге

EPA

Полузащитник "Ливерпуля" Мохаммед Салах в матче 35-го тура английской премьер-лиги против "Вест Бромвич", закончившийся со счетом 2:2, оказался автором одного из голов. Он стал 31-м для египтянина в нынешнем чемпионате. Таким образом, Салах повторил рекорд премьер-лиги.

До футболиста "Ливерпуля" 31 мяч удалось забить трем игрокам. Алан Ширер это сделал в сезоне-1995/96, Криштиану Роналду – в сезоне-2007/08 и Луис Суарес добился подобного успеха в чемпионате-2013/14.

В нынешнем сезоне Мохаммед Салах может стать единственным обладателем рекорда английского чемпионата по количеству забитых мячей. В настоящий момент он является лучшим бомбардиром АПЛ, опережая на пять мячей Харри Кейна из "Тоттенхэма".

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