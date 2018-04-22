Салах повторил рекорд чемпионата Англии, забив 31 мяч в премьер-лиге

Полузащитник "Ливерпуля" Мохаммед Салах в матче 35-го тура английской премьер-лиги против "Вест Бромвич", закончившийся со счетом 2:2, оказался автором одного из голов. Он стал 31-м для египтянина в нынешнем чемпионате. Таким образом, Салах повторил рекорд премьер-лиги.

До футболиста "Ливерпуля" 31 мяч удалось забить трем игрокам. Алан Ширер это сделал в сезоне-1995/96, Криштиану Роналду – в сезоне-2007/08 и Луис Суарес добился подобного успеха в чемпионате-2013/14.

L'Egyptien @22mosalah a encore frappé !! Grâce à ce petit bijou, il inscrit son 41ème but de la saison toutes compétitions confondues... pic.twitter.com/HfdN5tjzlX — VOOsport (@VOOsport) 21 апреля 2018 г.

В нынешнем сезоне Мохаммед Салах может стать единственным обладателем рекорда английского чемпионата по количеству забитых мячей. В настоящий момент он является лучшим бомбардиром АПЛ, опережая на пять мячей Харри Кейна из "Тоттенхэма".