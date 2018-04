Салах повторил рекорд чемпионата Англии, забив 31 мяч в премьер-лиге

Полузащитник "Ливерпуля" Мохаммед Салах в матче 35-го тура английской премьер-лиги против "Вест Бромвич", закончившийся со счетом 2:2, оказался автором одного из голов. Он стал 31-м для египтянина в нынешнем чемпионате. Таким образом, Салах повторил рекорд премьер-лиги.

До футболиста "Ливерпуля" 31 мяч удалось забить трем игрокам. Алан Ширер это сделал в сезоне-1995/96, Криштиану Роналду – в сезоне-2007/08 и Луис Суарес добился подобного успеха в чемпионате-2013/14.

В нынешнем сезоне Мохаммед Салах может стать единственным обладателем рекорда английского чемпионата по количеству забитых мячей. В настоящий момент он является лучшим бомбардиром АПЛ, опережая на пять мячей Харри Кейна из "Тоттенхэма".

No player has scored more goals than @22mosalah in a 38-match #PL season pic.twitter.com/62rpYYfsCu