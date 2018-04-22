Стрелок Дрягин установил мировой рекорд на этапе Кубка мира

Российский стрелок Александр Дрягин оказался первым в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров на этапе Кубка мира в Южной Корее. В городе Чханвон, где в эти дни проходит турнир по пулевой и стендовой стрельбе, россиянин также установил мировой рекорд.

В финале Дрякин победил с результатом 251,2 очка, побив мировой рекорд. Ранее он принадлежал еще одному представителю России Владимиру Масленникову, который в Южной Корее стал вторым (250,2). Третьим на этапе Кубка мира оказался Иштван Пени из Венгрии (228,5), сообщает РИА Новости.