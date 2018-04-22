В Геленджике при пожаре погибли мать и трое детей

Мать и трое детей, двум из которых не было и года, погибли в ночь на воскресенье при пожаре в частном доме в Геленджике. Об этом сообщили в городской администрации, отметив, что двое детей родились в августе 2017 года, третьему ребенку было 9 лет.

В свою очередь в Следственном комитете Краснодарского края рассказали, что бабушка и отец детей успели выбежать из дома. По словам бабушка, пожар начался в районе печи – отопление дровяное. Пожарные предварительно подтвердили эту версию.

По информации регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 04:27, в 05:02 открытый огонь был ликвидирован. В тушении пожара участвовали 19 человек и 6 единиц техники, передает ТАСС.