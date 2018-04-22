У центра регистрации избирателей в Кабуле прогремел взрыв: погибли четверо

В Кабуле у центра для регистрации избирателей прогремел взрыв, погибли четыре человека, ранены еще 15. Об этом сообщает агентство Пажвак.

Инцидент произошел на западе столицы Афганистана, причина взрыва пока не известна. На место выехали медики и полицейские. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность.

Как передает телеканал TOLOnews со ссылкой на исполняющего обязанности главы городской полиции Мохаммада Дауда Амина, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, передает РИА Новости.

Совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля.