ДТП с маршруткой в Иркутской области: двое погибших, не менее 11 пострадавших

Два человека стали жертвами столкновения маршрутного микроавтобуса и минивэна на федеральной трассе в Иркутской области. ДТП произошло на трассе "Байкал"около 13:00 по местному времени (08:00 по Москве).

По предварительным данным, водитель минивэна Honda выехал на сторону встречного движения и столкнулся с маршруткой, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД. Пока известно о двух погибших, находившихся в салоне минивэна. Количество пострадавших в микроавтобусе, который следовал по маршруту Иркутск — Слюдянка, уточняется.

В Минздраве Иркутской области уточнили, что в результате аварии госпитализированы 11 пострадавших. Им оказывается необходимая медицинская помощь.