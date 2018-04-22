Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
22 апреля 201810:05

ДТП с маршруткой в Иркутской области: двое погибших, не менее 11 пострадавших

Сергей Мальгавко/ТАСС

Два человека стали жертвами столкновения маршрутного микроавтобуса и минивэна на федеральной трассе в Иркутской области. ДТП произошло на трассе "Байкал"около 13:00 по местному времени (08:00 по Москве).

По предварительным данным, водитель минивэна Honda выехал на сторону встречного движения и столкнулся с маршруткой, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД. Пока известно о двух погибших, находившихся в салоне минивэна. Количество пострадавших в микроавтобусе, который следовал по маршруту Иркутск — Слюдянка, уточняется.

В Минздраве Иркутской области уточнили, что в результате аварии госпитализированы 11 пострадавших. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Сейчас

11:00

Пашиняна задержали после переговоров с Саргсяном

09:49

У центра регистрации избирателей в Кабуле прогремел взрыв: погибли четверо

07:37

В Теннесси разбился самолет

04:20

Пентагон хочет оставить авианосец "Гарри Трумэн" у берегов Сирии

01:15

Google дал сбой

01:00

Умер актер Верн Тройер

01:00

К Москве подходит холодный фронт

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

У центра регистрации избирателей в Кабуле прогремел взрыв: погибли четверо

У центра регистрации избирателей в Кабуле прогремел взрыв: погибли четверо

58 минут назад
Шквалистый ветер принес в Москву мартовский холод

Шквалистый ветер принес в Москву мартовский холод

19 минут назад
В Геленджике при пожаре погибли мать и трое детей

В Геленджике при пожаре погибли мать и трое детей

1 час назад
ДТП с маршруткой в Иркутской области: двое погибших, не менее 11 пострадавших

ДТП с маршруткой в Иркутской области: двое погибших, не менее 11 пострадавших

53 минуты назад
Эстонец с украинцем подрались после спора о России

Эстонец с украинцем подрались после спора о России

2 часа назад
Учитель из Якутии покорил мировые кинофестивали фильмом о родном крае

Учитель из Якутии покорил мировые кинофестивали фильмом о родном крае

39 минут назад
Госдеп США требует, чтобы Киев поднял цены на газ для населения

Госдеп США требует, чтобы Киев поднял цены на газ для населения

3 часа назад
Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

16.04.2018 08:35
Громкое ограбление во Франции: найдены похитители сердца королевы

Громкое ограбление во Франции: найдены похитители сердца королевы

4 часа назад
В Японии скончалась самая пожилая женщина в мире

В Японии скончалась самая пожилая женщина в мире

6 часов назад
Книга секретной лжи: Трамп разрекламировал мемуары бывшего главы ФБР

Книга секретной лжи: Трамп разрекламировал мемуары бывшего главы ФБР

4 часа назад
В американском штате Теннесси разбился самолет

В американском штате Теннесси разбился самолет

3 часа назад
Центральная Россия приходит в себя после сильнейшего урагана

Центральная Россия приходит в себя после сильнейшего урагана

4 часа назад
Число жертв "плавучих драконов" выросло до 17

Число жертв "плавучих драконов" выросло до 17

5 часов назад
В Мексике бандиты не смогли ограбить туристов и открыли по ним стрельбу

В Мексике бандиты не смогли ограбить туристов и открыли по ним стрельбу

5 часов назад
Пентагон хочет оставить авианосец "Гарри Трумэн" у берегов Сирии

Пентагон хочет оставить авианосец "Гарри Трумэн" у берегов Сирии

6 часов назад
Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

19.04.2018 08:43
Советники Трампа: Ким Чен Ын лишь притворяется благоразумным

Советники Трампа: Ким Чен Ын лишь притворяется благоразумным

7 часов назад
В США нашли два места, куда поставить памятник советским летчикам

В США нашли два места, куда поставить памятник советским летчикам

3 часа назад
Британия боится "российской кибератаки", которую сама же сочинила

Британия боится "российской кибератаки", которую сама же сочинила

8 часов назад
В США введен в строй новый корабль, на котором установят лазерную пушку

В США введен в строй новый корабль, на котором установят лазерную пушку

8 часов назад
Смерть за два дубля: как готовились провокационные видео про Сирию

Смерть за два дубля: как готовились провокационные видео про Сирию

9 часов назад
Произошел сбой в работе Google

Произошел сбой в работе Google

9 часов назад
Умер актер Верн Тройер - звезда фильмов об Остине Пауэрсе и Гарри Поттере

Умер актер Верн Тройер - звезда фильмов об Остине Пауэрсе и Гарри Поттере

9 часов назад
Саудовская полиция сбила беспилотник над королевским дворцом

Саудовская полиция сбила беспилотник над королевским дворцом

10 часов назад
Четыре экс-президента США и Мелания Трамп простились с Барбарой Буш

Четыре экс-президента США и Мелания Трамп простились с Барбарой Буш

12 часов назад
Нина Дорошина создала "матрицу русской женщины"

Нина Дорошина создала "матрицу русской женщины"

14 часов назад
Глава Минстроя рассказал, в какие города может прийти реновация

Глава Минстроя рассказал, в какие города может прийти реновация

21 час назад
Страна северного счастья: что купить в Финляндии с бюджетом московской двушки

Страна северного счастья: что купить в Финляндии с бюджетом московской двушки

43 минуты назад
ExoMars-2020: осенью этого года выберут место посадки модуля

ExoMars-2020: осенью этого года выберут место посадки модуля

7 часов назад
Ураган в Москве. Фотолента

Ураган в Москве. Фотолента

10 часов назад
На встрече в Бакакре было неуютно лишь представителю США

На встрече в Бакакре было неуютно лишь представителю США

13 часов назад
Организаторов теракта на майские праздники убили при помощи робота

Организаторов теракта на майские праздники убили при помощи робота

14 часов назад
Поклонники почтили память диджея Avicii

Поклонники почтили память диджея Avicii

14 часов назад
Козловский рассказал, как снимал "Тренера"

Козловский рассказал, как снимал "Тренера"

21 час назад
Расследование Эдуарда Петрова. Танцы, деньги и кальян, или Дело о 14 стаканах

Расследование Эдуарда Петрова. Танцы, деньги и кальян, или Дело о 14 стаканах

21.04.2018 07:33
564
Посчитали-прослезились: замена лобового стекла на Genesis G90

Посчитали-прослезились: замена лобового стекла на Genesis G90

20.04.2018 21:37
Еженедельная программа Вести.net от 21 апреля 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 21 апреля 2018 года

18 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 21 апреля 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 21 апреля 2018 года

21.04.2018 02:23
186
Дом музыки приглашает на фламенко-шоу "Пять чувств"

Дом музыки приглашает на фламенко-шоу "Пять чувств"

20.04.2018 22:20
"Бенефис на двоих": Ефим Шифрин и Алексей Колган приглашают на ироничный спектакль

"Бенефис на двоих": Ефим Шифрин и Алексей Колган приглашают на ироничный спектакль

20.04.2018 19:18
На радость критикующим: в "Возвращении в Простоквашино" нашли несколько ляпов

На радость критикующим: в "Возвращении в Простоквашино" нашли несколько ляпов

20.04.2018 10:54
В новой блокчейн-игре можно купить Трампа и Telegram

В новой блокчейн-игре можно купить Трампа и Telegram

20.04.2018 10:06
10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят

10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят

20.04.2018 09:42