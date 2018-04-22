Шквалистый ветер принес в Москву мартовский холод

Столица приходит в себя после сильнейшего урагана и ливня. По последним данным пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы, погибла 12-летняя девочка.

Несмотря на то, что шквалистый ветер миновал, Москву ждут холода — температура воздуха будет соответствовать показателям марта, а местами возможен мокрый снег. Об этом рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, температура в столице днем составит плюс 3 — плюс 5 градусов, по области плюс 1 — плюс 6 градусов.

Ветер будет северным, с порывами до 15 метров в секунду. По данным "Фобос", атмосферное давление будет расти и составит к вечеру 742 миллиметра ртутного столба, передает РИА Новости.