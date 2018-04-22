Моуринью: второе место – достижение для "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал выступление своей команды в сезоне-2017/18 после полуфинальной победы над "Тоттенхэмом" в Кубке Англии. Португальский специалист не понимает, за что критикуют клуб, и считает второе место в АПЛ для "Красных дьяволов" достижением.

"Мы финишируем вторыми в лиге, если наберем еще 6 очков. Сделать это при том, что мы играли против множества фантастических команд, будет достижением для клуба, который не добивался такого результата на протяжении нескольких лет", — цитирует Моуринью Eurosport.ru.

Также он прокомментировал результаты клуба в Кубке Англии. "Это будет четвертый финал для нас за 3 года. Так что, может быть, критики в адрес "МЮ" слишком много", – добавил португалец.

В финале Кубка Англии команда Моуринью встретится с победителем пары "Челси" – "Саутгемптон".