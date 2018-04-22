Пашиняна задержали после переговоров с Саргсяном

Полиция Еревана задержала лидера оппозиции Никола Пашиняна и применила спецсредства к демонстрантам. Шествие было остановлено в районе Эребуни. Сначала правоохранители задержали Пашиняна, а затем возглавившего протесты Микаеляна. К месту столкновений прибывают машины скорой помощи. Пострадали несколько человек.

Ранее премьер-министр Армении Серж Саргсян и лидер протестов Никола Пашинян провели короткую безрезультатную встречу. Переговоры длились всего три минуты.

В начале встречи Саргсян заявил, что переговоры не должны проходить в присутствии журналистов. Пашинян ответил, что обсуждаться будет лишь его отставка.

"Если будете говорить в таком тоне, то мне остается посоветовать вернуться в правовое поле и логических действий, в противном случае вся ответственность ложится на вас, выбирайте", — сказал Саргсян.

Пашинян заявил, что никто не смеет говорить с ним языком угроз. При этом он отметил, что глава государства не представляет ситуацию в стране, где власть, по его словам, "перешла к народу".

Саргсян ответил, что фракция, набравшая семь-восемь процентов, не имеет права говорить от имени народа и покинул переговоры.

В Армении с 13 апреля проходят акции протеста против избрания премьер-министром экс-президента страны Сержа Саргсяна. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении государством и усугублении экономических проблем, передает РИА Новости.