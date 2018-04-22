Взрыв в Кабуле: количество погибших выросло более чем вдвое

До девяти человек возросло число погибших в результате взрыва, прогремевшего у центра регистрации избирателей в столице Афганистана Кабуле. Еще 56 человек были ранены, передает афганский телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя МВД страны Наджиба Даниша.

Взрыв прогремел в районе Дашт-е-Барчи около 10 часов утра по местному времени. Исполняющий обязанности главы кабульской полиции Мохаммад Дауд Амин рассказал, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на входе в здание.

По словам очевидцев с места взрыва, количество погибших намного превышает цифры, приведенные властями. При этом радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) отрицает свою ответственность за нынешний теракт.

На октябрь 2018 года запланированы совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана. Регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля.