Московский ураган повалил 600 деревьев, повредил 30 домов и 92 машины

Более 580 деревьев повалило ветром во время бури в Москве 21 апреля. Также в столице повреждены кровли более 30 жилых домов и административных зданий, упало три рекламных щита, получили повреждения 92 личных автомобиля, рассказали в МЧС РФ.

В населенном пункте Косовка в Новой Москве было нарушено энергоснабжение 60 жилых домов, подачу электричества восстановили в течение часа, передает ТАСС. В Подмосковье из-за ветра были обесточены 655 жилых домов в 25 населенных пунктах, повалено более 145 деревьев, повреждены 17 автомобилей.

По данным столичного Департамента здравоохранения, в Москве от разгула стихии пострадали в общей сложности 17 человек, из них 14 — трое детей и 11 взрослых — были госпитализированы. Погибла девочка-подросток, на которую упал мусорный контейнер. В числе пострадавших — трехмесячный ребенок.

В Подмосковье в результате урагана пострадали семь человек. В подмосковных Мытищах погиб мужчина, на которого упала снесенная порывом ветра бытовка.